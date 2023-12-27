Верховный суд России отменил приговор осуждённому за взятку экс-депутату Белоусову
ВС отменил приговор бывшему депутату Белоусову, осуждённому на 10 лет за взятку
Вадим Белоусов. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова
Верховный суд отменил приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, которого заочно осудили на десять лет за получение взятки на сумму свыше трёх миллиардов рублей. Дело экс-парламентария снова вернули в Мосгорсуд на новое рассмотрение.
"Суд постановил приговор в отношении Белоусова отменить и направить его дело обратно в первую инстанцию, то есть в Мосгорсуд, на новое рассмотрение в ином составе", — сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Напомним, 3 августа Мосгорсуд признал Белоусова виновным по делу о получении взятки в размере 3,25 миллиарда рублей и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. По данным следствия, Белоусов и главбух Первого хлебокомбината Маргарита Бутакова с 2010 по 2014 год совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими членами организованной преступной группы получили взятку от дорожно-строительного холдинга "Южуралавтобан", за что должны были покровительствовать в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог.
Лайф также писал, что Мосгорсуд объявил в розыск Вадима Белоусова, осуждённого на десять лет колонии и не явившегося на оглашение приговора. Позже МВД России объявило его в розыск, нахождение Белоусова до сих пор неизвестно. В ноябре текущего года Госдума прекратила его полномочия.