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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 14:18

Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова

Госдума на закрытом заседании проголосовала за досрочное прекращение с 1 ноября полномочий депутатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") и Василия Власова (ЛДПР).

За лишение Белоусова мандата проголосовали 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.

После заседания Власов заявил Лайфу, что теперь он собирается заняться общественной работой, а депутатскую "корочку" сохранит на память. При этом экс-парламентарий также собирается подать апелляцию.

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Напомним, депутата Госдумы Василия Власова и его коллегу Вадима Белоусова решили лишить мандатов из-за прогулов. Власов при этом заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований просто проходили по почте. А депутат Белоусов в 2022 году получил десять лет колонии по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, и МВД России объявило его в розыск.

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ТАСС / URA.RU / Анна Майорова, © ТАСС / Андреев Владимир

Александра Вишнякова
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