Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова

Госдума на закрытом заседании проголосовала за досрочное прекращение с 1 ноября полномочий депутатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") и Василия Власова (ЛДПР).

За лишение Белоусова мандата проголосовали 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.

После заседания Власов заявил Лайфу, что теперь он собирается заняться общественной работой, а депутатскую "корочку" сохранит на память. При этом экс-парламентарий также собирается подать апелляцию.