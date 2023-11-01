Госдума прекратила полномочия депутатов Белоусова и Власова
Госдума на закрытом заседании проголосовала за досрочное прекращение с 1 ноября полномочий депутатов Вадима Белоусова ("Справедливая Россия — За правду") и Василия Власова (ЛДПР).
За лишение Белоусова мандата проголосовали 320 депутатов, а по Власову решение поддержали 317 парламентариев.
После заседания Власов заявил Лайфу, что теперь он собирается заняться общественной работой, а депутатскую "корочку" сохранит на память. При этом экс-парламентарий также собирается подать апелляцию.
Напомним, депутата Госдумы Василия Власова и его коллегу Вадима Белоусова решили лишить мандатов из-за прогулов. Власов при этом заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований просто проходили по почте. А депутат Белоусов в 2022 году получил десять лет колонии по делу о взятке в 3,25 млрд рублей, и МВД России объявило его в розыск.
ТАСС / URA.RU / Анна Майорова, © ТАСС / Андреев Владимир