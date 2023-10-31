Самого молодого депутата Госдумы лишат мандата из-за прогулов
Депутат Власов заявил, что присутствовал на 98,8% заседаний ГД и не прогуливал
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Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов ответил на новость о том, что его лишат мандата из-за прогулов и низкой явки в ГД. Парламентарий заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, отметив, что 80% голосований проходили по почте.
"80% голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что <...> материалы к такому-то вопросу, просим проголосовать по вопросу повестки комиссии", — приводит его слова РИА "Новости".
Депутат рассказал о том, в какие дни посещал очные заседания Госдумы, а также отметил, что его явка за седьмой созыв составила 97,5%, а за восьмой — 98,8%. При этом он оказался удивлён вопросом о лишении его мандата, отметив, что некоторые депутаты не появляются в ГД, потому что находятся на больничном.
"Конечно, всё понимаю, но упрекать меня... Я мог взять, прикрыться бумагами… Но я постоянно хожу на все мероприятия, хожу на пленарные заседания", — подчеркнул Власов.
Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов: помимо Власова потеря статуса госслужащего ждёт и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду"). По данным источников издания, с просьбой о начале процедуры досрочного сложения мандатов в Комиссию по вопросам депутатской этики решили обратиться Комиссия ГД по регламенту, членом которой является Власов, и Комитет ГД по защите конкуренции, где состоит Белоусов.
Между тем одной из последних инициатив депутата Власова стало предложение по ограничениям для электросамокатов. Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на изменения правительства касательно их скорости, средства передвижения на литых бескамерных шинах представляют куда большую опасность по сравнению с обычными. У них слабое сцепление и жёсткая амортизация, они более уязвимы во время дождя.