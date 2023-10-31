Самого молодого депутата Госдумы лишат мандата из-за прогулов

Депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов ответил на новость о том, что его лишат мандата из-за прогулов и низкой явки в ГД. Парламентарий заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, отметив, что 80% голосований проходили по почте.

"80% голосований комиссии проводились по электронной почте. Так и было написано в письме, что <...> материалы к такому-то вопросу, просим проголосовать по вопросу повестки комиссии", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат рассказал о том, в какие дни посещал очные заседания Госдумы, а также отметил, что его явка за седьмой созыв составила 97,5%, а за восьмой — 98,8%. При этом он оказался удивлён вопросом о лишении его мандата, отметив, что некоторые депутаты не появляются в ГД, потому что находятся на больничном.

"Конечно, всё понимаю, но упрекать меня... Я мог взять, прикрыться бумагами… Но я постоянно хожу на все мероприятия, хожу на пленарные заседания", — подчеркнул Власов.

Напомним, газета "Ведомости" сообщила, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов: помимо Власова потеря статуса госслужащего ждёт и Вадима Белоусова ("Справедливая Россия – За правду"). По данным источников издания, с просьбой о начале процедуры досрочного сложения мандатов в Комиссию по вопросам депутатской этики решили обратиться Комиссия ГД по регламенту, членом которой является Власов, и Комитет ГД по защите конкуренции, где состоит Белоусов.