Депутат Власов рассказал Лайфу, пойдёт ли на СВО в случае лишения мандата
Депутат Власов заявил, что готов пойти на СВО в случае лишения мандата
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Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что в случае лишения мандата готов отправиться на спецоперацию. По его словам, на фронт он поедет "с "Вагнером".
"Да, с "Вагнером", посмотрим. У нас должна была быть поездка в Минск, там определённые остались товарищи, которые занимаются обучением белорусских войск. Посмотрим", — сказал он.
Напомним, самого молодого депутата Госдумы и его коллегу Вадима Белоусова хотят лишить мандатов из-за прогулов. Власов на это отвечает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований проходили по почте. Однако Комиссия ГД по вопросам депутатской этики поддержала лишение их званий. По данным СМИ, они более месяца не посещали заседания.