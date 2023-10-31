Депутат Власов рассказал Лайфу, пойдёт ли на СВО в случае лишения мандата

Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что в случае лишения мандата готов отправиться на спецоперацию. По его словам, на фронт он поедет "с "Вагнером".

"Да, с "Вагнером", посмотрим. У нас должна была быть поездка в Минск, там определённые остались товарищи, которые занимаются обучением белорусских войск. Посмотрим", — сказал он.