Регион

Уведомления отключены

31 октября, 13:38

Депутат Власов рассказал Лайфу, пойдёт ли на СВО в случае лишения мандата

Депутат Власов заявил, что готов пойти на СВО в случае лишения мандата

<p>Обложка © Антон Новодережкин / ТАСС</p>

Обложка © Антон Новодережкин / ТАСС

Депутат Госдумы Василий Власов заявил Лайфу, что в случае лишения мандата готов отправиться на спецоперацию. По его словам, на фронт он поедет "с "Вагнером".

"Да, с "Вагнером", посмотрим. У нас должна была быть поездка в Минск, там определённые остались товарищи, которые занимаются обучением белорусских войск. Посмотрим", — сказал он.

Депутат Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата

Депутат Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата

Напомним, самого молодого депутата Госдумы и его коллегу Вадима Белоусова хотят лишить мандатов из-за прогулов. Власов на это отвечает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, а 80% голосований проходили по почте. Однако Комиссия ГД по вопросам депутатской этики поддержала лишение их званий. По данным СМИ, они более месяца не посещали заседания.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • василийвласов
  • лдпр
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров