Депутат Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата

Депутат Государственной Думы Василий Власов прибыл на заседание комиссии, где будет обсуждаться вопрос о лишении его депутатского мандата. Пришёл он, кстати, не с пустыми руками, а с увесистым пакетом. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из стен ГД.

Депутат Василий Власов принёс пачку грамот на заседание, где решится судьба его мандата. Видео © LIFE

Некоторые присутствующие пошутили, что Власов несёт "бутылку", однако сам депутат поспешил их разочаровать. Оказалось, что чиновник, на кону которого сейчас стоит его карьера госслужащего, тщательно подготовился к заседанию и принёс с собой целую пачку грамот, которые собирал ещё со школы. При этом на вопрос Лайфа о своём настроении он пообещал ответить после того, как выйдет от комиссии.

Между тем, первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков (фракция КПРФ) по итогам заседания заявил, что комиссия Думы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера просит снять полномочия с обоих депутатов — Василия Власова и Вадима Белоусова.

"Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго", — сказал он журналистам.