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30 октября, 18:01

В Петербурге лишили полномочий сразу восемь мундепов за прогулы

По требованию прокуратуры прекращены полномочия восьми муниципальных депутатов Санкт-Петербурга в округе Малая Охта, причина — пропуск заседаний без объяснения причин. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура Красногвардейского района города Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления Муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта", — уточнили в управлении.

После проверки выяснилось, что депутаты без уважительных причин отсутствовали на заседаниях. Прокурор Красногвардейского района Петербурга также вынес предупреждение главе округа Малая Охта за неисполнение должностных обязанностей.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге два брата избили муниципального депутата резиновой дубинкой. Конфликт произошёл из-за ДТП на Невском проспекте.

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Александра Мышляева
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