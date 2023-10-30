В Петербурге лишили полномочий сразу восемь мундепов за прогулы
По требованию прокуратуры прекращены полномочия восьми муниципальных депутатов Санкт-Петербурга в округе Малая Охта, причина — пропуск заседаний без объяснения причин. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Прокуратура Красногвардейского района города Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления Муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта", — уточнили в управлении.
После проверки выяснилось, что депутаты без уважительных причин отсутствовали на заседаниях. Прокурор Красногвардейского района Петербурга также вынес предупреждение главе округа Малая Охта за неисполнение должностных обязанностей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге два брата избили муниципального депутата резиновой дубинкой. Конфликт произошёл из-за ДТП на Невском проспекте.
Shutterstock