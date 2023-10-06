Два депутата Рады от партии Зеленского избили жителя Киева и подпали под уголовную статью

Против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука и Александра Куницкого завели уголовное дело по факту избиения мужчины в Киеве, сообщило издание "РБК-Украина".

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"По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве", — приводит издание данные офиса генпрокурора.

В издании отметили, что уголовные дела объединили, а досудебное расследование поручено проводить Главному следственному управлению.

Вчера украинские СМИ начали распространять видео, где депутаты избивают прохожего в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял политиков в том, что они обвинили его в аферах и потребовали денег, а затем полезли в драку. По версии обвиняемого Дмитрука, столкновение произошло во время рейда в мошеннический кол-центр, а избитый — преступник.