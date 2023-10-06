Регион

Уведомления отключены

6 октября, 18:51

Два депутата Рады от партии Зеленского избили жителя Киева и подпали под уголовную статью

На Украине завели уголовные дела против депутатов, избивших мужчину в Киеве

<p>Украинские депутаты избили мужчину в Киеве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/our_odessa/55097" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Новости Одесса</a> </p>

Украинские депутаты избили мужчину в Киеве. Обложка © t.me / Новости Одесса

Против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука и Александра Куницкого завели уголовное дело по факту избиения мужчины в Киеве, сообщило издание "РБК-Украина".

Видео © t.me / Новости Одесса

"По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве", приводит издание данные офиса генпрокурора.

В издании отметили, что уголовные дела объединили, а досудебное расследование поручено проводить Главному следственному управлению.

Вчера украинские СМИ начали распространять видео, где депутаты избивают прохожего в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял политиков в том, что они обвинили его в аферах и потребовали денег, а затем полезли в драку. По версии обвиняемого Дмитрука, столкновение произошло во время рейда в мошеннический кол-центр, а избитый — преступник.

В Чехии украинец избил молдаванку и взорвал петарду в её влагалище

В Чехии украинец избил молдаванку и взорвал петарду в её влагалище

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве скончался 15-летний подросток, которого серьёзно избили на севере города. В СК РФ добавили, что виновному в гибели мальчика 21-летнему молодому человеку предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров