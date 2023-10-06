Два депутата Рады от партии Зеленского избили жителя Киева и подпали под уголовную статью
На Украине завели уголовные дела против депутатов, избивших мужчину в Киеве
Украинские депутаты избили мужчину в Киеве. Обложка © t.me / Новости Одесса
Против депутатов Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Артёма Дмитрука и Александра Куницкого завели уголовное дело по факту избиения мужчины в Киеве, сообщило издание "РБК-Украина".
Видео © t.me / Новости Одесса
"По факту произошедшего инцидента между депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства. Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве", — приводит издание данные офиса генпрокурора.
В издании отметили, что уголовные дела объединили, а досудебное расследование поручено проводить Главному следственному управлению.
Вчера украинские СМИ начали распространять видео, где депутаты избивают прохожего в центре Киева. Позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял политиков в том, что они обвинили его в аферах и потребовали денег, а затем полезли в драку. По версии обвиняемого Дмитрука, столкновение произошло во время рейда в мошеннический кол-центр, а избитый — преступник.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве скончался 15-летний подросток, которого серьёзно избили на севере города. В СК РФ добавили, что виновному в гибели мальчика 21-летнему молодому человеку предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.