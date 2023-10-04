Избитый из-за замечания на севере Москвы 15-летний подросток скончался в больнице
В Москве умер подросток, которого избили на глазах у бабушки и брата
В Москве скончался 15-летний мальчик, которого две недели назад серьёзно избили на севере города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Следственного комитета. Там уточнили, что молодому человеку, избившему юношу, предъявят обвинение.
"В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении", — сказано в сообщении ведомства.
В СК добавили, что виновному в гибели мальчика 21-летнему молодому человеку предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА "Новости", напавший на подростка Виталий Г. является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Раньше он был условно судим за кражу и грабёж.
Напомним, 20 сентября на Лобненской улице в Дмитровском районе столицы 21-летний молодой человек избил 15-летнего подростка. Мальчик шёл домой с бабушкой и братом, когда рядом с ними проходили двое парней. Один из них наступил ему на ногу и не извинился. Тогда юноша сделал ему замечание, после чего начался конфликт. Тогда обидчик сильно ударил школьника ногой в грудь. У мальчика диагностировали остановку сердца и ушиб головного мозга, его доставили в реанимацию. Сообщалось, что подросток находился в коме.
Shutterstock