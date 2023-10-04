Регион

Уведомления отключены

4 октября, 10:36

Избитый из-за замечания на севере Москвы 15-летний подросток скончался в больнице

В Москве умер подросток, которого избили на глазах у бабушки и брата

В Москве скончался 15-летний мальчик, которого две недели назад серьёзно избили на севере города. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Следственного комитета. Там уточнили, что молодому человеку, избившему юношу, предъявят обвинение.

"В результате полученных повреждений несовершеннолетний потерпевший скончался в медицинском учреждении", сказано в сообщении ведомства.

Умственно отсталый отец под Новосибирском не выдержал плача дочери и избил малышку

Умственно отсталый отец под Новосибирском не выдержал плача дочери и избил малышку

В СК добавили, что виновному в гибели мальчика 21-летнему молодому человеку предъявят обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По данным РИА "Новости", напавший на подростка Виталий Г. является кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Раньше он был условно судим за кражу и грабёж.

Напомним, 20 сентября на Лобненской улице в Дмитровском районе столицы 21-летний молодой человек избил 15-летнего подростка. Мальчик шёл домой с бабушкой и братом, когда рядом с ними проходили двое парней. Один из них наступил ему на ногу и не извинился. Тогда юноша сделал ему замечание, после чего начался конфликт. Тогда обидчик сильно ударил школьника ногой в грудь. У мальчика диагностировали остановку сердца и ушиб головного мозга, его доставили в реанимацию. Сообщалось, что подросток находился в коме.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров