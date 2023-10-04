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4 октября, 09:20

В Чехии украинец избил молдаванку и взорвал петарду в её влагалище

В Чехии 35-летний украинец избил молдаванку и взорвал петарду в её влагалище. Инцидент произошёл в городе Кожлани. Об этом сообщил местный портал Krimi-Plzeň. Известно, что мужчина сам отвёз пострадавшую в больницу, убеждая медработников в том, что она получила серьёзную травму из-за удара в живот.

Медики не поверили мужчине и вызвали полицейских. Правоохранители приехали на место и задержали его. На данный момент в полиции официально подтвердили только сам факт нападения на молдаванку. Там уточнили, что в нём принимали участие двое иностранцев. Остальные детали случившегося выясняют следователи. За жизнь пострадавшей борются врачи.

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Илья Суриков
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