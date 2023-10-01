"Я просто прибил их!": Появилось видео допроса украинца, забившего насмерть семью в Ялте

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужа и жены в их доме в Ялте, задержан подозреваемый — это нанятый семьёй разнорабочий. Об этом рассказали в региональном СК.

В Ялте задержан подозреваемый в убийстве пожилой семейной пары. Видео © t.me / МВД Крым

"Сегодня ночью по горячим следам при попытке скрыться от правоохранительных органов по подозрению в данном преступлении в Судаке был задержан житель Ялты — разнорабочий, который присматривал за гостевым домом, которым владели супруги", — уточнили в ведомстве.

Место преступления в Ялте. Фото © СУ СК России по Крыму и Севастополю

Преступник наносил удары деревянной палкой по головам своих жертв, пока те не скончались, затем он оттащил тела в подвал дома, а орудие расправы бросил во дворе. Как отметили в МВД Крыма, 60-летний подозреваемый был пойман при попытке выехать из региона. Опубликованы кадры его задержания и допроса. Он не стал отпираться и признал вину, объяснив свой поступок бытовым конфликтом.

Место преступления в Ялте. Фото © СУ СК России по Крыму и Севастополю

Место преступления в Ялте. Фото © СУ СК России по Крыму и Севастополю

Орудие двойного убийства в Ялте. Фото © СУ СК России по Крыму и Севастополю

"Я взял и прибил их просто! Я от этого не отказываюсь", — сказал подозреваемый.