Комиссия Думы по этике поддержала решение о лишении Власова и Белоусова мандатов
Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики считает, что депутаты Василий Власов и Вадим Белоусов должны быть лишены полномочий, так как более месяца они не посещали заседания. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.
"Решения переданы в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам", — отметил собеседник агентства.
Ранее депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов ответил на новость о том, что его лишат мандата из-за прогулов и низкой явки в ГД. Парламентарий заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, отметив, что 80% голосований проходили по почте.
ТАСС / Антон Новодережкин