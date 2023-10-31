Комиссия Думы по этике поддержала решение о лишении Власова и Белоусова мандатов

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики считает, что депутаты Василий Власов и Вадим Белоусов должны быть лишены полномочий, так как более месяца они не посещали заседания. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.

"Решения переданы в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам", — отметил собеседник агентства.