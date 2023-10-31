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31 октября, 09:10

Комиссия Думы по этике поддержала решение о лишении Власова и Белоусова мандатов

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики считает, что депутаты Василий Власов и Вадим Белоусов должны быть лишены полномочий, так как более месяца они не посещали заседания. Об этом ТАСС сообщил источник в палате.

"Решения переданы в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной думы, и мандатным вопросам", — отметил собеседник агентства.

В Петербурге лишили полномочий сразу восемь мундепов за прогулы

В Петербурге лишили полномочий сразу восемь мундепов за прогулы

Ранее депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов ответил на новость о том, что его лишат мандата из-за прогулов и низкой явки в ГД. Парламентарий заявил, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний, отметив, что 80% голосований проходили по почте.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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