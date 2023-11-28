Прокурор запросил сроки для экс-главы Пензенской области Белозерцева и фармкороля Шпигеля
Адвокат Шуварин: Прокурор запросил 12 лет колонии для экс-сенатора Шпигеля
Экс-сенатор Борис Шпигель. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Прокурор призвал суд назначить экс-сенатору, председателю совета директоров ООО "Биотэк" Борису Шпигелю 12 лет лишения свободы по уголовному делу о даче взятки экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин.
"Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима", — отметил он в беседе с ТАСС.
При этом Белозерцева прокурор призвал приговорить к 13 годам колонии общего режима. Кроме того, следствие полагает, что экс-глава Пензенской области причастен к незаконному хранению боевого пистолета ПМ в подсобке администрации региона. Шуварин отметил, что отпечатков его подзащитного на оружии не было.
Отметим, что процесс по данному делу проходит в закрытом режиме на территории СИЗО "Матросская Тишина" — это связано с тяжёлым состоянием Шпигеля. Об ухудшении его здоровья сообщалось и осенью 2021 года. Тогда в УФСИН опровергли информацию о переводе фигуранта уголовного дела в больницу, отметив, что Шпигель находится под наблюдением врачей в СИЗО.
Как сообщал Лайф, 21 марта 2021 года стало известно о задержании на тот момент губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. 22 марта 2021 года суд отправил губернатора под арест, а президент РФ Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия. Белозерцев занимал пост главы региона с 2015 по 2021 год. Шпигель был сенатором с 2003 по 2013 год.