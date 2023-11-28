Прокурор запросил сроки для экс-главы Пензенской области Белозерцева и фармкороля Шпигеля

Прокурор призвал суд назначить экс-сенатору, председателю совета директоров ООО "Биотэк" Борису Шпигелю 12 лет лишения свободы по уголовному делу о даче взятки экс-главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин.

"Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал признать Шпигеля виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима", — отметил он в беседе с ТАСС.

При этом Белозерцева прокурор призвал приговорить к 13 годам колонии общего режима. Кроме того, следствие полагает, что экс-глава Пензенской области причастен к незаконному хранению боевого пистолета ПМ в подсобке администрации региона. Шуварин отметил, что отпечатков его подзащитного на оружии не было.