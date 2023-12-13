Бывшего начальника полиции в Петербурге заподозрили в легализации 100 тысяч мигрантов Экс-начальника УМВД задержан за легализацию 100 тыс. мигрантов в Петербурге 13 декабря, 07:56 Обложка © Shutterstock

В Санкт-Петербурге силовики задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции, его подозревают в незаконной постановке на учёт около 100 тысяч мигрантов. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 13 декабря бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Преступная схема была выявлена полицией ещё осенью 2022 года. По делу уже проходят семь человек, среди арестованных — депутат муниципального совета Колпина Виктор Данишевский.

Бывшие чиновники в течение четырёх лет ставили на учёт прибывающих в Россию иностранцев, обходя нормы закона. Так, мигрантов прописывали в нежилых помещениях, где уже были зарегистрированы подставные фирмы, якобы занимающиеся размещением приезжих. В общей сложности подложные документы для пребывания в России получили примерно 100 тысяч мигрантов.

Ранее сообщалось, что ещё в двух российских регионах мигрантам запретили водить такси и автобусы после аналогичного решения в Югре. Так, губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, согласно которому с 2024 года в регионе вводится запрет на работу иностранных граждан в сфере общественного транспорта. Такое же решение приняли власти Курганской области.

Авторы Татьяна Миссуми