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Муфтий назвал оправданным выдворение из РФ детей, потушивших Вечный огонь

12 декабря, 14:01
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<p>Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов назвал оправданной депортацию из РФ подростков-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе. По его словам, и осквернение священных для страны символов, и миграционные нарушения заслуживают наказания.

Подростки забросали Вечный огонь снегом в Санкт-Петербурге. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

"Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте", отметил муфтий в беседе с ТАСС.

Крганов добавил, что те, кто оскверняет Вечный огонь, тоже должны нести ответственность, "будь то мигранты или любые другие социальные группы людей". Он предположил, что в этом случае недоработали семьи, школы, общественные, национальные деятели, общины, которые должны были рассказать подросткам об истории и ценностях России.

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Напомним, в городе Красное Село Красносельского района Петербурга юные вандалы забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже выяснилось, что семьи провинившихся, прибывшие из ближнего зарубежья, находятся в России с нарушениями миграционного законодательства. И сегодня, 12 декабря, суд принял решение выдворить из страны и этих детей, и их родителей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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