Муфтий назвал оправданным выдворение из РФ детей, потушивших Вечный огонь

Глава Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов назвал оправданной депортацию из РФ подростков-иностранцев, забросавших снегом Вечный огонь в петербургском Красном Селе. По его словам, и осквернение священных для страны символов, и миграционные нарушения заслуживают наказания.

"Потому что в ходе проверки установлено, что обе семьи проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Нарушили миграционное законодательство — отвечайте", — отметил муфтий в беседе с ТАСС.

Крганов добавил, что те, кто оскверняет Вечный огонь, тоже должны нести ответственность, "будь то мигранты или любые другие социальные группы людей". Он предположил, что в этом случае недоработали семьи, школы, общественные, национальные деятели, общины, которые должны были рассказать подросткам об истории и ценностях России.