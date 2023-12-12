МВД: Семьи потушивших Вечный огонь в Красном Селе подростков выдворят из России

Семьям школьников, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, грозит депортация. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что материалы полицейской проверки переданы в следственные органы.