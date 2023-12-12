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12 декабря, 00:48

МВД: Семьи потушивших Вечный огонь в Красном Селе подростков выдворят из России

Семьям школьников, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, грозит депортация. Об этом сообщило Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале, добавив, что материалы полицейской проверки переданы в следственные органы.

Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку

Саратовские подростки попытались потушить Вечный огонь снегом и заработали уголовку

Напомним, в городе Красное Село Красносельского района Петербурга юные вандалы забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента.

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Кадр из видео Telegram / "Петербургская полиция"

Лариса Сафронова
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