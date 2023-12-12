Регион

Уведомления отключены

12 декабря, 11:36

Суд постановил депортировать семьи детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга принял решение выдворить из страны детей, которые закидали снегом Вечный огонь, вместе с родителями. Об этом сказано в сообщении Объединённой пресс-службы судов города.

"Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзат Батырову за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. Указанные граждане пребывают на территории РФ, однако на миграционный учёт не встали. Все вину признали", говорится в публикации.

Решением суда стало принудительное административное выдворение из страны для всех обвиняемых. Кроме того, каждый из них был оштрафован на сумму в 5000 рублей.

Подростки забросали Вечный огонь снегом в Санкт-Петербурге. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Напомним, в городе Красное Село Красносельского района Петербурга юные вандалы забросали снегом Вечный огонь. Лайф публиковал видео инцидента. Позже появилась информация о том, что семьи провинившихся могут депортировать из России.

Жительница Саратова, плюнувшая в Вечный огонь, из-за беременности отделалась штрафом

Жительница Саратова, плюнувшая в Вечный огонь, из-за беременности отделалась штрафом

Обложка ©

T.me / "Петербургская полиция"

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров