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22 ноября, 11:59

Ещё в двух российских регионах мигрантам запретили водить такси и автобусы

В Магаданской и Курганской областях запретили иностранцам работать на транспорте

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ, согласно которому с 2024 года в регионе вводится запрет на работу иностранных граждан в сфере общественного транспорта. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2024 год запрет на привлечение <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", — говорится в указе.

В приложении к документу указывается, что запрет касается такси, а также регулярных перевозок на автобусах городского, пригородного и междугороднего сообщения.

Аналогичное решение приняли власти Курганской области. Как следует из постановления главы региона Вадима Шумкова, с 1 января 2024 года иностранцам запрещается работать в автобусах и такси, а также в сфере производства детского питания и образования.

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Ранее Лайф писал, что мигрантам запретили работать в такси в Югре. Также им там нельзя работать в сфере образования, продавать продукты и напитки.

Обложка ©

ТАСС / Семён Лиходеев

Наталья Исакова
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