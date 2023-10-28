В Москве возбудили 22 уголовных дела на мигрантов-уклонистов
В Москве СК возбудил 22 уголовных дела за уклонение мигрантов от военной службы
В Москве возбудили 22 уголовных дела против получивших гражданство РФ уроженцев Средней Азии, которые уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК России.
"Возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ. Более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ", — говорится в сообщении.
Также организована проверка на законность приобретения уклонистами гражданства РФ. К слову, его могут лишить, если выяснится, что новоявленный гражданин РФ откажется проходить военную службу. Осенний призыв, напомним, закончится 31 декабря.
Ранее лидер партии СРПЗ Сергей Миронов заявил, что военнослужащим срочной службы следует повысить базовый оклад до размера одного российского МРОТ и проводить его индексацию соответственно темпам инфляции. Он добавил, что с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих, проходящих срочную службу, слегка превышает 2000 рублей.
ТАСС / Сергей Мальгавко