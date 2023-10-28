Регион

Уведомления отключены

28 октября, 12:04

В Москве возбудили 22 уголовных дела на мигрантов-уклонистов

В Москве СК возбудил 22 уголовных дела за уклонение мигрантов от военной службы

В Москве возбудили 22 уголовных дела против получивших гражданство РФ уроженцев Средней Азии, которые уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК России.

"Возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ. Более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ", — говорится в сообщении.

Также организована проверка на законность приобретения уклонистами гражданства РФ. К слову, его могут лишить, если выяснится, что новоявленный гражданин РФ откажется проходить военную службу. Осенний призыв, напомним, закончится 31 декабря.

Шойгу высказался об отправке призывников в зону СВО

Шойгу высказался об отправке призывников в зону СВО

Ранее лидер партии СРПЗ Сергей Миронов заявил, что военнослужащим срочной службы следует повысить базовый оклад до размера одного российского МРОТ и проводить его индексацию соответственно темпам инфляции. Он добавил, что с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих, проходящих срочную службу, слегка превышает 2000 рублей.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • ВС РФ
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров