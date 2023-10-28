В Москве возбудили 22 уголовных дела на мигрантов-уклонистов

В Москве возбудили 22 уголовных дела против получивших гражданство РФ уроженцев Средней Азии, которые уклоняются от прохождения военной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК России.

"Возбуждено 22 уголовных дела по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ. Более 80 граждан направлены на службу в Вооружённые силы РФ", — говорится в сообщении.

Также организована проверка на законность приобретения уклонистами гражданства РФ. К слову, его могут лишить, если выяснится, что новоявленный гражданин РФ откажется проходить военную службу. Осенний призыв, напомним, закончится 31 декабря.