В Госдуме хотят поднять оклад солдат-срочников в восемь раз

Военнослужащим срочной службы следует повысить базовый оклад до размера одного российского МРОТ и проводить его индексацию соответственно темпам инфляции. Такое предложение опубликовал лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

"Сегодня в России начинается осенний призыв срочников... В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", — говорится в посте политика.

Также Миронов заметил, что с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих, проходящих срочную службу, слегка превышает 2000 рублей. В отдельных случаях возможны надбавки, увеличивающие эту сумму, но их выплачивают лишь небольшому количеству срочников.