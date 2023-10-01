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Опубликовано 1 октября 2023, 14:09

В Госдуме хотят поднять оклад солдат-срочников в восемь раз

Лидер СРПЗ Миронов предложил поднять оклад солдат-срочников до уровня МРОТ

Военнослужащим срочной службы следует повысить базовый оклад до размера одного российского МРОТ и проводить его индексацию соответственно темпам инфляции. Такое предложение опубликовал лидер партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Сергей Миронов в своём телеграм-канале.

"Сегодня в России начинается осенний призыв срочников... В основном срочники получают символические суммы. В связи с этим представляется справедливым повысить базовый оклад до одного МРОТ и индексировать его в соответствии с инфляцией. На сегодня это 16 242 рубля", — говорится в посте политика.

Также Миронов заметил, что с декабря 2022 года базовый оклад военнослужащих, проходящих срочную службу, слегка превышает 2000 рублей. В отдельных случаях возможны надбавки, увеличивающие эту сумму, но их выплачивают лишь небольшому количеству срочников.

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В России 1 октября начался осенний призыв в армию. Большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого они будут распределены в соответствующие войска.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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