Шойгу высказался об отправке призывников в зону СВО

Осенних призывников, в том числе из новых регионов России, не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Ещё раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что осенняя призывная кампания проходит по плану.