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3 октября, 09:25

Шойгу высказался об отправке призывников в зону СВО

Шойгу: Призывников, в том числе из новых регионов, не будут отправлять на СВО

Осенних призывников, в том числе из новых регионов России, не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

"Ещё раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", — подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что осенняя призывная кампания проходит по плану.

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Напомним, 1 октября в России начался осенний призыв в армию. Большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого они будут распределены в соответствующие войска.

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ТАСС / Егор Алеев

Наталья Исакова
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