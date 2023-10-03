Шойгу высказался об отправке призывников в зону СВО
Шойгу: Призывников, в том числе из новых регионов, не будут отправлять на СВО
Осенних призывников, в том числе из новых регионов России, не будут направлять в зону специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
"Ещё раз обращаю внимание, что все призывники, в том числе из новых регионов, в зону боевых действий направляться не будут", — подчеркнул министр.
Шойгу добавил, что осенняя призывная кампания проходит по плану.
Напомним, 1 октября в России начался осенний призыв в армию. Большинство призывников будут на несколько месяцев направлены в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учётной специальности. После этого они будут распределены в соответствующие войска.
ТАСС / Егор Алеев