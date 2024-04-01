Замглавы столичного управления МЧС вынесли приговор за взятки
Суд приговорил замглавы ГУ МЧС Москвы Зотова к 2,5 года колонии за взятки
Сергей Зотов. Обложка © МЧС России
В Москве суд приговорил замначальника столичного ГУ МЧС России Сергея Зотова к двум с половиной годам колонии по делу о взятке. Об этом журналистам сообщили в управлении СК РФ по Москве.
"Приговором суда Зотову назначено наказание в виде 2,6 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Зотов признан виновным в пяти эпизодах получения и двух эпизодах дачи взятки. Своё наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова задержали и арестовали в декабре 2022 года. Также по этому делу под стражу был заключён государственный инспектор ГИМС Александр Калашников. По информации следователей, фигуранты неоднократно получали деньги через посредников за регистрацию маломерных судов, а также за выдачу удостоверений на право на их управление.
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