Дорогие часы и пачки денег: СК показал, что нашли у пойманного на коррупции экс-вице-премьера Чувашии
Суд заключил под стражу бывшего зампреда правительства Чувашии Данилова
Павел Данилов. Обложка © Пресс-служба Администрации главы Чувашской Республики
В Чебоксарах суд заключил под стражу экс-заместителя главы правительства Чувашии Павла Данилова по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК России. Вместе с бывшим чиновником арестован посредник во взятке — генеральный директор акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексей Антонов.
Видео задержания и допроса экс-зампреда правительства Чувашии Данилова. Видео © Telegram / Следком
По версии следствия, Данилов, занимая пост зампреда чувашского правительства в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, получил от представителя коммерческих организаций через Антонова взятку в размере 32 миллионов рублей. За это он должен был обеспечить заключение подведомственными региональному Минстрою учреждениями госконтрактов с определёнными организациями. 30 марта Данилова и Антонова задержали с поличным при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения в размере 18 млн рублей.
"Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СКР.
Там добавили, что также установлена причастность Данилова к другим преступлениям. Следствие продолжает собирать доказательства. Также СК показал видео, на котором запечатлены пачки денег и дорогие часы, найденные у бывшего чиновника.