Дорогие часы и пачки денег: СК показал, что нашли у пойманного на коррупции экс-вице-премьера Чувашии

В Чебоксарах суд заключил под стражу экс-заместителя главы правительства Чувашии Павла Данилова по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СК России. Вместе с бывшим чиновником арестован посредник во взятке — генеральный директор акционерного общества "Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" Алексей Антонов.

Видео задержания и допроса экс-зампреда правительства Чувашии Данилова. Видео © Telegram / Следком

По версии следствия, Данилов, занимая пост зампреда чувашского правительства в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, получил от представителя коммерческих организаций через Антонова взятку в размере 32 миллионов рублей. За это он должен был обеспечить заключение подведомственными региональному Минстрою учреждениями госконтрактов с определёнными организациями. 30 марта Данилова и Антонова задержали с поличным при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения в размере 18 млн рублей.

"Сегодня в Чебоксарах по ходатайству следователя СКР в отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СКР.