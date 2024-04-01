Экс-спикера парламента Бурятии Доржиева арестовали по делу о мошенничестве

Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу бывшего спикера Народного хурала Бурятии — парламента региона — Цырен-Даши Доржиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он пробудет в СИЗО до 29 мая, постановление пока не вступило в законную силу.

Доржиева обвиняют по статье "Мошенничество", всего в деле два эпизода. Так, по данным следствия, Доржиев и соучастники действовали от имени ООО "Витим" и ООО "Строительная компания "Развитие" и с помощью обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Управления капитального строительства правительства республики и одной из школ они похитили 36 миллионов рублей.