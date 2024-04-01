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1 апреля, 05:23

Экс-спикера парламента Бурятии Доржиева арестовали по делу о мошенничестве

Цырен-Даши Доржиев. Обложка © Wikipedia

Цырен-Даши Доржиев. Обложка © Wikipedia

Советский районный суд Улан-Удэ заключил под стражу бывшего спикера Народного хурала Бурятии — парламента региона — Цырен-Даши Доржиева. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Он пробудет в СИЗО до 29 мая, постановление пока не вступило в законную силу.

Доржиева обвиняют по статье "Мошенничество", всего в деле два эпизода. Так, по данным следствия, Доржиев и соучастники действовали от имени ООО "Витим" и ООО "Строительная компания "Развитие" и с помощью обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Управления капитального строительства правительства республики и одной из школ они похитили 36 миллионов рублей.

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Ранее правоохранители задержали вице-премьера Чувашии Павла Данилова, его подозревают в получении взятки от руководителя одной из крупнейших строительных компаний республики. Последний также был взят силовиками. Чиновника уже уволили.

Матвей Константинов
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