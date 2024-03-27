Замглавы ФТС отправили в СИЗО по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Елену Ягодкину. Генерал-полковник пробудет в СИЗО минимум до 26 мая. Об этом сообщает SHOT.

Замглавы ФТС Елена Ягодкина во время заседания суда об избрании ей меры пресечения по делу о превышении полномочий. Видео © SHOT

Ягодкина превысила полномочия в области регистрации алкогольной продукции, в бюджет недоплачено 1,2 млрд рублей. По версии следствия, чиновница раздавала фирмам безотчётные акцизные марки и подписывала документы на их выдачу. 48-летней Ягодкиной грозит до десяти лет колонии. Свою вину она не признала, а во время судебного заседания делала пометки в блокноте.