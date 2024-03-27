Госбюджет недосчитался более миллиарда рублей из-за махинаций замглавы ФТС Ягодкиной
Замглавы ФТС России Ягодкиной предъявили обвинение в превышении полномочий
Замглавы ФТС России Елена Ягодкина. Обложка © TACC / Сергей Савостьянов
Заместителю руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елене Ягодкиной, которую задержали накануне, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий в области маркировки алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Басманный суд Москвы, где прямо сейчас рассматривается ходатайство об её аресте.
"Аффилированные компании "Виноград" и "Фолиан" использовали для реализации контрафактной продукции. Это привело к неуплате в бюджет 1,22 миллиарда рублей", — заявил в суде следователь.
В свою очередь Ягодкина не признала вину в инкриминируемом преступлении. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Как сообщал Life.ru, Ягодкину задержали накануне в Москве. По некоторым данным, расследование в её отношении касается начисления таможенных пошлин в период с 2011 по 2019 год. В это время Ягодкина работала в Главном управлении федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России.