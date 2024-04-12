Экс-глава мирового биатлона приговорён к тюрьме за взятки проститутками
Бывшего главу IBU Бессеберга приговорили к трём годам и одному месяцу тюрьмы
Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) норвежец Андерс Бессеберг признан виновным в коррупции и приговорён к реальному сроку. Норвежская газета VG пишет, что ему дали три года и один месяц тюремного заключения.
Суд признал Бессеберга виновным по девяти пунктам обвинения из одиннадцати. Обвинение смогло доказать вину функционера в получении взяток, в том числе от российских коллег, в связях с проститутками и в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию.
В 2018 году Бессеберг был вынужден покинуть свой пост на фоне скандала. По данным немецких журналистов, он регулярно пользовался услугами девушек по вызову, за которые платила российская делегация. Спустя три года, в апреле 2023-го, прокуратура Норвегии официально предъявила ему обвинения в коррупции во время работы на посту главы союза.
ТАСС / imago sportfoto