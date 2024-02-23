Проклятая должность: Глава мирового биатлона попал под следствие вслед за предшественником

Австрийская прокуратура подозревает президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина в коррупции при продаже прав на трансляции турниров под эгидой IBU. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники.

По версии правоохранителей, Далин заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront на тех же условиях, что и в соглашении, заключённом во время нахождения на посту президента IBU норвежца Андерса Бессеберга. При этом сумма контракта была намного ниже рыночной. Глава мирового биатлона претензии отвергает.

"Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями, и я решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлён о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU", — сказал спортивный функционер в комментарии NRK.

В IBU отказались разглашать материалы дела, но подчеркнули, что у прокуратуры нет никаких существенных доказательств вины Далина. Союз намерен продолжить всячески сотрудничать с австрийскими властями в расследовании.