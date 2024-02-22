Обвиняемый в контрабанде наркотиков Промес согласился явиться в суд, но с одним условием
РБК: Промес попросил нидерландский суд гарантировать безопасность дачи показаний
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Игрок ФК "Спартак" Квинси Промес направил в Прокуратуру Нидерландов заявление о том, что согласен лично прибыть в суд для дачи показаний по делу о торговле наркотиками. Спортсмен выставил одно условие — он приедет только в том случае, если получит гарантии, что не будет арестован. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на источник из окружения футболиста.
В нидерландской прокуратуре на запрос издания ответили, что адвокат Промеса действительно запрашивал для своего клиента разрешение на безопасный проезд, но ему было в этом отказано. При этом в ведомстве добавили, что футболист вправе лично подать аппеляцию, но также может поручить решение этого вопроса своему адвокату.
"Он не обязан присутствовать в суде [апелляционном] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде", — говорится в сообщении.
Кроме того, в прокуратуре сообщили, что впервые сведения о том, что футболист может быть связан с торговлей наркотиками, появились в апреле 2018 года, когда он уже играл за "Спартак". А в 2019-м во время выступления нидерландца за "Аякс", стали известны дополнительные данные по делу.
Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по обвинению в контрабанде. Кроме того, в 2023 году ему дали ещё 18 месяцев заключения по обвинению в нападении на своего двоюродного брата. 16 февраля в прокуратуре столицы Нидерландов объявили об аресте имущества спортсмена. Позже в тот же день стало известно, что футболист объявлен в международный розыск.