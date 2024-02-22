Обвиняемый в контрабанде наркотиков Промес согласился явиться в суд, но с одним условием

Игрок ФК "Спартак" Квинси Промес направил в Прокуратуру Нидерландов заявление о том, что согласен лично прибыть в суд для дачи показаний по делу о торговле наркотиками. Спортсмен выставил одно условие — он приедет только в том случае, если получит гарантии, что не будет арестован. Об этом сообщает "РБК Спорт" со ссылкой на источник из окружения футболиста.

В нидерландской прокуратуре на запрос издания ответили, что адвокат Промеса действительно запрашивал для своего клиента разрешение на безопасный проезд, но ему было в этом отказано. При этом в ведомстве добавили, что футболист вправе лично подать аппеляцию, но также может поручить решение этого вопроса своему адвокату.

"Он не обязан присутствовать в суде [апелляционном] лично. Он может решить полностью передать свою защиту в руки своего адвоката, как он сделал в суде", — говорится в сообщении.