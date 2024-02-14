Суд в Нидерландах приговорил звезду "Спартака" Промеса к шести годам тюрьмы
В Амстердаме суд приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
В Амстердаме суд заочно приговорил футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюрьмы, его признали виновным в контрабанде кокаина. Об этом сообщает журналист Уэсли Мейер в соцсети X (ранее Twitter).
При этом прокуратура запрашивала нападающему девять лет лишения свободы. Сейчас он вместе со "Спартаком" находится на сборах в ОАЭ.
Две партии кокаина общим весом около 1370 килограммов полиция бельгийского Антверпена перехватила в 2020 году. По версии следствия, запрещённые вещества принадлежали Промесу. Также утверждается, что футболист связан с наркоторговцем Питом Уортелом и заплатил ему 250 тысяч евро за утерянный наркотик "ради своей безопасности".
Для Промеса это уже не первый приговор на родине. Так, в июне его осудили на 18 месяцев тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. Кроме того, он должен выплатить компенсацию.