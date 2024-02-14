Суд в Нидерландах приговорил звезду "Спартака" Промеса к шести годам тюрьмы

В Амстердаме суд заочно приговорил футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюрьмы, его признали виновным в контрабанде кокаина. Об этом сообщает журналист Уэсли Мейер в соцсети X (ранее Twitter).

При этом прокуратура запрашивала нападающему девять лет лишения свободы. Сейчас он вместе со "Спартаком" находится на сборах в ОАЭ.