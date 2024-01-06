Звезду "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото со дня рождения

Футболисту московского "Спартака" Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды, а также дальнейший арест. Об этом сообщает Voetbalzone. 4 января спортсмену исполнилось 32 года, и, судя по фотографиям в соцсетях, праздник он отметил в Дубае.

В Нидерландах игрока красно-белых обвиняют по нескольким уголовным делам. Его могут выдать на родину по запросу прокуратуры королевства, если она уведомит власти ОАЭ о нахождении Промеса на их территории. Представитель ведомства подтвердил, что они знают о поездке Промеса в ОАЭ, но отказался от комментариев. Между тем в столичном клубе считают, что поводов для беспокойства нет.