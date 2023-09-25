В "Спартаке" заявили, что видео со скандалящим в полиции Промесом было снято год назад

Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не имеет проблем с российской полицией, утверждают в пресс-службе клуба.

"У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями Советов", — рассказали там.

В "Спартаке" заверили, что опубликованное ранее видео со скандалящим в отделе полиции спортсменом снято год назад, когда тот "действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами". Более того, добавили в клубе, никаких противоправных действий там нет, а содержание речи Промеса нельзя разобрать.

"Это, что называется, совсем другая история", — заключили в пресс-службе.

Напомним, по данным Mash, Квинси Промес приехал в один из столичных отделов полиции, когда узнал о задержании своих друзей, попавшихся в состоянии наркотического опьянения. На опубликованном позднее видео эмоциональный скандал футболиста.