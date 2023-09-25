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25 сентября, 14:48

В "Спартаке" заявили, что видео со скандалящим в полиции Промесом было снято год назад

В "Спартаке" заявили, что у Квинси Промеса нет проблем с российской полицией

Нидерландский футболист московского "Спартака" Квинси Промес не имеет проблем с российской полицией, утверждают в пресс-службе клуба.

"У Квинси Промеса нет никаких проблем с российской полицией. Он находится в расположении команды и готовится к матчу с "Крыльями Советов", — рассказали там.

В "Спартаке" заверили, что опубликованное ранее видео со скандалящим в отделе полиции спортсменом снято год назад, когда тот "действительно приезжал выяснять, что произошло с его товарищами". Более того, добавили в клубе, никаких противоправных действий там нет, а содержание речи Промеса нельзя разобрать.

"Это, что называется, совсем другая история", заключили в пресс-службе.

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Напомним, по данным Mash, Квинси Промес приехал в один из столичных отделов полиции, когда узнал о задержании своих друзей, попавшихся в состоянии наркотического опьянения. На опубликованном позднее видео эмоциональный скандал футболиста.

К слову, даже если видео и правда старое, то у Квинси Промеса всё равно есть проблемы с законом, но в родных Нидерландах. Там его ждёт тюремный срок за нападение в 2020 году на двоюродного брата, которого он ударил ножом. Кроме того, спортсмен является фигурантом дела о контрабанде наркотиков.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
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