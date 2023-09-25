Квинси Промес устроил разнос столичным полицейским, пытаясь спасти друзей-наркоманов
Mash: Квинси Промес устроил скандал в московской полиции
Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Нидерландский игрок московского "Спартака" Квинси Промес устроил скандал в одном из московских отделов полиции. По данным Mash, футболист заявился к правоохранителям, узнав о задержании своих друзей, предположительно, находившихся под воздействием наркотических веществ.
Надеясь вызволить товарищей, Промес громко скандалил, возмущался и предъявлял претензии полицейским. Что с ним было дальше — пока не известно.
К слову, в Нидерландах Квинси Промеса ждёт тюремный срок за нападение на двоюродного брата. В 2020 году он ударил родственника ножом в колено. Также спортсмен является фигурантом дела о контрабанде наркотиков. Впрочем, в России Промесу ничего не грозит.