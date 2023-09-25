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25 сентября, 13:49

Опубликовано видео с Квинси Промесом в отделе полиции в Москве

Опубликовано видео скандала, который нидерландский игрок московского "Спартака" Квинси Промес устроил в одном из отделов полиции столицы. На кадрах Mash самый результативный легионер в истории РПЛ размахивает руками, предлагает сотрудникам взятку и эмоционально просит отпустить его друзей.

Игрок московского "Спартака" Квинси Промес в одном из отделов полиции Москвы. Видео © Mash

В итоге приятели форварда написали объяснительную и правоохранители всех отпустили. Накажут ли 10-й номер "Спартака" за попытку дачи взятки, пока не ясно.

Напомним, Промес заявился к правоохранителям, узнав о задержании своих друзей, предположительно, находившихся под воздействием наркотических веществ. Надеясь вызволить товарищей, футболист скандалил, возмущался и предъявлял претензии полицейским.

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Кстати, на родине, в Нидерландах, Квинси ждёт тюремный срок за нападение на двоюродного брата. В 2020 году он ударил родственника ножом в колено. Также спортсмен является фигурантом дела о контрабанде наркотиков.

Обложка ©

Mash

Александра Вишнякова
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