Опубликовано видео с Квинси Промесом в отделе полиции в Москве

Опубликовано видео скандала, который нидерландский игрок московского "Спартака" Квинси Промес устроил в одном из отделов полиции столицы. На кадрах Mash самый результативный легионер в истории РПЛ размахивает руками, предлагает сотрудникам взятку и эмоционально просит отпустить его друзей.