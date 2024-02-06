Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 11:43

Суд обязал Промеса выплатить компенсацию по делу о нападении на брата с ножом

Футболист "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Футболист "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Футболист "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес должен будет выплатить компенсацию своему двоюродному брату по делу о нападении с ножом. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме, сообщает AD.nl.

Летом 2020 года футболист ударил кузена ножом в ногу после ссоры на дне рождения. По предварительной информации, причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. Пострадавший на суде потребовал один миллион евро, однако спортсмена обязали выплатить лишь семь тысяч евро. Нападающий "Спартака" подал апелляцию на это решение. Сумма, которую должен выплатить Промес в этот раз, будет определена в ходе последующей процедуры.

Звезду "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото со дня рождения
Звезду "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото со дня рождения

Ранее Life.ru рассказывал о том, что футболиста на родине приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение. Промес также является фигурантом дела о контрабанде наркотиков, обвинение ему предъявила Прокуратура Нидерландов. Она же потребовала приговорить нападающего к девяти годам лишения свободы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Квинси Промес
  • нидерланды
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров