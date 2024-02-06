Суд обязал Промеса выплатить компенсацию по делу о нападении на брата с ножом

Футболист "Спартака" из Нидерландов Квинси Промес должен будет выплатить компенсацию своему двоюродному брату по делу о нападении с ножом. Такое решение принял апелляционный суд в Амстердаме, сообщает AD.nl.

Летом 2020 года футболист ударил кузена ножом в ногу после ссоры на дне рождения. По предварительной информации, причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. Пострадавший на суде потребовал один миллион евро, однако спортсмена обязали выплатить лишь семь тысяч евро. Нападающий "Спартака" подал апелляцию на это решение. Сумма, которую должен выплатить Промес в этот раз, будет определена в ходе последующей процедуры.