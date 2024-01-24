Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для звезды "Спартака" Промеса

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к девяти годам лишения свободы нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеканал ESPN из зала суда.

По версии обвинения, голландец вложил €200 тысяч в ввоз двух партий кокаина весом 720 и 650 кг, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Сам Промес заседание суда пропустил. Амстердам пытается добиться экстрадиции футболиста из России, но пока в этом не преуспел.