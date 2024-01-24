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24 января, 12:20

Прокуратура Нидерландов запросила 9 лет тюрьмы для звезды "Спартака" Промеса

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к девяти годам лишения свободы нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеканал ESPN из зала суда.

По версии обвинения, голландец вложил €200 тысяч в ввоз двух партий кокаина весом 720 и 650 кг, которые были перехвачены в порту бельгийского Антверпена в 2020 году. Сам Промес заседание суда пропустил. Амстердам пытается добиться экстрадиции футболиста из России, но пока в этом не преуспел.

Звезду "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото со дня рождения
Звезду "Спартака" Промеса могут экстрадировать в Нидерланды из-за фото со дня рождения

К слову, помимо обвинений в контрабанде наркотиков в родных Нидерландах Промеса ждёт суд за нападение в 2020 году на двоюродного брата, которого он ударил ножом.

Андрей Бражников
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