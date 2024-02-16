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16 февраля, 11:17

Осуждённый за контрабанду наркотиков Промес объявлен в международный розыск

РИА "Новости": Футболиста Квинси Промеса объявили в международный розыск

Нидерландского полузащитника ФК "Спартак" Квинси Промеса объявили в международный розыск. Об этом со ссылкой на прокуратуру Амстердама сообщает РИА "Новости".

"Осуждённый футболист объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.

Как уточняется, нидерландское правоохранение уже приняло меры для экстрадиции спортсмена. Впрочем, результатов это пока что не дало. По словам пресс-секретаря прокуратуры, Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.

Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды
Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды

Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме вынес Промесу заочный приговор, согласно которому футболист, признанный виновным в контрабанде кокаина, должен отсидеть шесть лет в тюрьме. Помимо того, в 2023 году он получил 18-месячный срок в Нидерландах по делу о нападении на двоюродного брата. А сегодня стало известно о том, что прокуратура в Амстердаме вынесла решение об аресте имущества Промеса.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Юрий Лысенко
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