Осуждённый за контрабанду наркотиков Промес объявлен в международный розыск

Как уточняется, нидерландское правоохранение уже приняло меры для экстрадиции спортсмена. Впрочем, результатов это пока что не дало. По словам пресс-секретаря прокуратуры, Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.