Осуждённый за контрабанду наркотиков Промес объявлен в международный розыск
РИА "Новости": Футболиста Квинси Промеса объявили в международный розыск
Нидерландского полузащитника ФК "Спартак" Квинси Промеса объявили в международный розыск. Об этом со ссылкой на прокуратуру Амстердама сообщает РИА "Новости".
"Осуждённый футболист объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.
Как уточняется, нидерландское правоохранение уже приняло меры для экстрадиции спортсмена. Впрочем, результатов это пока что не дало. По словам пресс-секретаря прокуратуры, Нидерланды не могут на это повлиять, поскольку зависят в этом вопросе от других стран.
Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме вынес Промесу заочный приговор, согласно которому футболист, признанный виновным в контрабанде кокаина, должен отсидеть шесть лет в тюрьме. Помимо того, в 2023 году он получил 18-месячный срок в Нидерландах по делу о нападении на двоюродного брата. А сегодня стало известно о том, что прокуратура в Амстердаме вынесла решение об аресте имущества Промеса.
ТАСС / Олег Бухарев