Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса в Нидерланды

Россия сама примет решение по вопросу экстрадиции футболиста московского клуба "Спартак" Квинси Промеса в Нидерланды, где его приговорили к тюрьме по делу о контрабанде наркотиков. Об этом заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

"Между Россией и Нидерландами нет соглашения по экстрадиции. Есть правовые документы, которые позволяют экстрадировать человека при обращении Нидерландов. Так что по решению генпрокурора России этот запрос может быть удовлетворён. Но Россия оставляет за собой право решать сама", — подчеркнул специалист в беседе с "Газетой.ru".

Калинов добавил, что обращения об экстрадиции уже были, однако их никто не удовлетворял — Нидерланды тоже. По словам адвоката, Россия не выдаст футболиста в связи со сложной ситуацией в мире, поэтому спортсмену опасаться нечего. Также Калинов напомнил, что Промес избежал какой-либо ответственности в РФ летом прошлого года, когда суд Нидерландов приговорил его к полутора годам заключения за то, что он ударил двоюродного брата ножом.