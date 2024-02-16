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15 февраля, 22:13

В Нидерландах арестовали недвижимость осуждённого за контрабанду наркотиков Промеса

De Telegraaf: В Нидерландах арестовали недвижимость футболиста Промеса

Прокуратура Амстердама арестовала имущество футболиста Квинси Промеса, осуждённого за контрабанду наркотиков. Как передаёт De Telegraaf, речь идёт о недвижимости спортсмена на миллионы евро.

По данным издания, правоохранители арестовали принадлежащие футболисту роскошные жилые дома в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкауде. Журналисты отмечают, что таким образом прокуратура хочет помешать Промесу продать имущество и получить за него деньги до того, как суд предъявит иск о конфискации. Жильцы элитной недвижимости смогут остаться в домах.

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Напомним, 14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболиста признали виновным в контрабанде кокаина. А в прошлом году спортсмена приговорили на родине к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

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t.me / ФК "Спартак-Москва"

Алексей Соловьёв
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