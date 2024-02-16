В Нидерландах арестовали недвижимость осуждённого за контрабанду наркотиков Промеса

Прокуратура Амстердама арестовала имущество футболиста Квинси Промеса, осуждённого за контрабанду наркотиков. Как передаёт De Telegraaf, речь идёт о недвижимости спортсмена на миллионы евро.

По данным издания, правоохранители арестовали принадлежащие футболисту роскошные жилые дома в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкауде. Журналисты отмечают, что таким образом прокуратура хочет помешать Промесу продать имущество и получить за него деньги до того, как суд предъявит иск о конфискации. Жильцы элитной недвижимости смогут остаться в домах.