Новая жертва проклятия?! Арестованный замминистра обороны РФ жил в особняке из "Мастера и Маргариты"
Арестованный замминистра обороны Иванов жил в особняке из "Мастера и Маргариты"
Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, мог проживать в старинном особняке из романа "Мастер и Маргарита" в Чистом переулке в Москве. Сейчас в здании проводятся обыски. Об этом пишет Mash.
Ремонт в особняке был сделан в 2019 году, после чего, как предполагается, туда переехал Иванов. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили ещё в XIX веке. Как утверждают литературоведы, именно в подвале этого дома коротал свои дни Мастер из романа Михаила Булгакова.
Напомним, 23 апреля замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Суд отправил чиновника в СИЗО. Также арестован его друг Сергей Бородин. Они обвиняются в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.