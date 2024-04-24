Новая жертва проклятия?! Арестованный замминистра обороны РФ жил в особняке из "Мастера и Маргариты"

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по делу о получении взятки, мог проживать в старинном особняке из романа "Мастер и Маргарита" в Чистом переулке в Москве. Сейчас в здании проводятся обыски. Об этом пишет Mash.

Ремонт в особняке был сделан в 2019 году, после чего, как предполагается, туда переехал Иванов. Он занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк, которую построили ещё в XIX веке. Как утверждают литературоведы, именно в подвале этого дома коротал свои дни Мастер из романа Михаила Булгакова.