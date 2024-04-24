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Адвокат заявил, что в деле замминистра обороны не было факта передачи взятки

24 апреля, 10:33
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в суде. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Факт передачи взятки отсутствует в уголовном деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

"Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма — свыше одного миллиона рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ", — цитирует адвоката ТАСС.

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Напомним, замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан 23 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сегодня, 24 апреля, Иванова отправили в СИЗО. Также арестован друг замминистра — Сергей Бородин. Они обвиняются в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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