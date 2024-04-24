Адвокат заявил, что в деле замминистра обороны не было факта передачи взятки

Факт передачи взятки отсутствует в уголовном деле замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев.

"Деньги как предмет взятки вообще не фигурируют. Вменяемая сумма — свыше одного миллиона рублей, она никак не связана с делом о хищениях при поставке сухпайков, о котором писали СМИ", — цитирует адвоката ТАСС.