Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов
ТАСС: Задержан начальник ГУ кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Обложка © Официальный сайт Минобороны РФ
Задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Генерал-лейтенант Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении. Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ", — пишет агентство.
Также указано, что следователь обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу. Других деталей не приводится, Следственный комитет на данный момент информацию о задержании генерала не комментировал.
Ранее стало известно о задержании замминистра обороны РФ Тимура Иванова, который стал подозреваемым по делу о взятке в особо крупном размере. Занимающий на тот момент пост руководителя ведомства Сергей Шойгу отстранил чиновника от должности. Иванова отправили под стражу. Кроме того, суд наложил арест на всё недвижимое имущество, активы, счета чиновника и его родственников. Также арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин. Life.ru также писал, что суд арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова.