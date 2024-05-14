Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Задержан начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также указано, что следователь обратился в суд для избрания Кузнецову меры пресечения в виде заключения под стражу. Других деталей не приводится, Следственный комитет на данный момент информацию о задержании генерала не комментировал.