Арестованы счета и недвижимость экс-замминистра обороны Иванова и его семьи

Суд Москвы принял меры в отношении недвижимости, активов и банковских счетов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС.

"Всё, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных, — всё это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным", — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.