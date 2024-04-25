Арестованы счета и недвижимость экс-замминистра обороны Иванова и его семьи
ТАСС: Суд наложил арест на активы и счета экс-замминистра Иванова и его семьи
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Суд Москвы принял меры в отношении недвижимости, активов и банковских счетов бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его родственников. Об этом сообщает ТАСС.
"Всё, что зарегистрировано на него и на его жену, а также на бывших жён и пятерых детей, включая приёмных, — всё это имущество уже арестовано столичным судом в целях обеспечительных мер в случае признания Иванова впоследствии виновным", — рассказал источник агентства в правоохранительных органах.
Напомним, Тимура Иванова задержали 23 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — свыше одного миллиона рублей. Чиновника отправили в СИЗО. Арестован также его близкий друг — Сергей Бородин. Оба обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова от должности. Сообщалось также, что взятка, полученная экс-замминистра в формате разных услуг с 2018 по 2023 год, может превысить один миллиард рублей.