Раскрыты подробности морального и физического состояния экс-замминистра Иванова в СИЗО

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов сейчас пребывает в карантинной камере СИЗО "Лефортово", на условия содержания он не жалуется. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. <...> В самой камере, по его словам, всё необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", — рассказал первый зампредседателя столичной ОНК Николай Зуев.