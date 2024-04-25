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25 апреля, 00:40

Раскрыты подробности морального и физического состояния экс-замминистра Иванова в СИЗО

ОНК: Экс-замминистра обороны Иванов не имеет жалоб на условия в СИЗО

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылёв

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов сейчас пребывает в карантинной камере СИЗО "Лефортово", на условия содержания он не жалуется. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Посетили сегодня Тимура Иванова, жалоб на условия содержания у него нет. <...> В самой камере, по его словам, всё необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности", — рассказал первый зампредседателя столичной ОНК Николай Зуев.

По словам Иванова, хронических заболеваний у него нет, но врач его уже посетил и назначил сдачу анализов. Также в четверг ему предстоит беседа с психологом. Сам экс-чиновник своё моральное состояние назвал стабильным, отметил член ОНК Москвы Дамир Енаев.

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Напомним, замминистра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля прямо на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — свыше одного миллиона рублей. Чиновник сейчас находится в СИЗО. Арестован также его близкий друг — Сергей Бородин. Оба обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова от должности. В правоохранительных органах сообщили, что взятка, полученная экс-замминистра в формате разных услуг с 2018 по 2023 год, может превысить один миллиард рублей.

Лариса Сафронова
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