Заставит страховаться: Названы последствия для коррупционеров после задержания замминистра обороны
Экономист Бобровский: Громкие аресты за взятки запускают "естественное очищение"
Полностью искоренить коррупцию невозможно, считает экономист Алексей Бобровский, замечая, что так устроено общество. Однако эксперт призывает применять меры по борьбе с преступлениями. Задержание бывшего замминистра обороны Тимура Иванова запускает процесс "естественного очищения" деловой среды, объяснил он в беседе с радио "Комсомольская правда".
Коррупция распространена не только в российской, но и мировой экономике, напомнил экономист. Однако громкие задержания заставляют высших должностных лиц и чиновников сомневаться в своей безнаказанности.
"Те люди, которые сегодня сидят на больших подрядах, контрактах, естественно, начнут страховаться, смотреть вокруг, можно ли продолжать в том же ритме работу, которую они вели всегда", — считает Бобровский.
Как ранее писал Life.ru, замминистра обороны Тимура Иванова 23 апреля задержали на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Сейчас он находится в СИЗО. Арестован и его близкий друг — Сергей Бородин. Оба обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова от должности.
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