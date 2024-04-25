Заставит страховаться: Названы последствия для коррупционеров после задержания замминистра обороны

Полностью искоренить коррупцию невозможно, считает экономист Алексей Бобровский, замечая, что так устроено общество. Однако эксперт призывает применять меры по борьбе с преступлениями. Задержание бывшего замминистра обороны Тимура Иванова запускает процесс "естественного очищения" деловой среды, объяснил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

Коррупция распространена не только в российской, но и мировой экономике, напомнил экономист. Однако громкие задержания заставляют высших должностных лиц и чиновников сомневаться в своей безнаказанности.