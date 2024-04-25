Эквивалент вменяемой замминистра обороны взятки оценивается в 1 млрд рублей

Взятка, которую мог получить замминистра обороны Тимур Иванов в формате разных услуг с 2018 по 2023 год, может превысить один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода", — рассказал источник агентства, добавив, что это должна подтвердить экспертиза.