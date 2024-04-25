Эквивалент вменяемой замминистра обороны взятки оценивается в 1 млрд рублей
ТАСС: Эквивалент вменяемой замминистра Иванову взятки превышает 1 млрд рублей
Замминистра обороны РФ Тимур Иванов во время избрания меры пресечения в суде. ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Взятка, которую мог получить замминистра обороны Тимур Иванов в формате разных услуг с 2018 по 2023 год, может превысить один миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Следствие считает, что Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода", — рассказал источник агентства, добавив, что это должна подтвердить экспертиза.
Адвокат Иванова Денис Балуев согласился с информацией о вменяемых его подзащитному действиях, но других комментариев агентству не дал.
Напомним, 23 апреля заместителя министра обороны Тимура Иванова задержали на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — более одного миллиона рублей. Чиновник был отправлен в СИЗО. Арестован и его близкий друг — Сергей Бородин. Они обвиняются в махинациях при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Иванова от должности.