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24 апреля, 19:16

За взятку задержана экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова

Бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Фото © ГУУ

Бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Фото © ГУУ

В Москве по подозрению в коррупции была задержана бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Правоохранители подозревают чиновницу в получении взятки размером более 100 млн рублей, уточняет SHOT.

Стригункова изъявила желание покинуть свою должность в правительстве Московской области 25 марта.

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23 апреля по обвинению в получении крупной взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его взяли прямо на рабочем месте. Вину чиновник не признал. Суд отправил его в СИЗО. Фигуранту грозит до 15 лет тюремного заключения.

Владимир Озеров
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