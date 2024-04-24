За взятку задержана экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова
Бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Фото © ГУУ
В Москве по подозрению в коррупции была задержана бывший первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Правоохранители подозревают чиновницу в получении взятки размером более 100 млн рублей, уточняет SHOT.
Стригункова изъявила желание покинуть свою должность в правительстве Московской области 25 марта.
23 апреля по обвинению в получении крупной взятки был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Его взяли прямо на рабочем месте. Вину чиновник не признал. Суд отправил его в СИЗО. Фигуранту грозит до 15 лет тюремного заключения.