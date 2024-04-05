Жёсткие методы: Дан ответ, как победить коррупцию в России

Коррупцию необходимо приравнять к госизмене и наказывать всех, кто к ней причастен, ведь такие преступления совершаются несколькими людьми. Таким мнением поделился адвокат Иван Миронов в беседе с "Царьградом". По его словам, победить "зло" получится только жёсткими методами и минимум 15–17 годами лишения свободы.