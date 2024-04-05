Жёсткие методы: Дан ответ, как победить коррупцию в России
Адвокат Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене
Коррупцию необходимо приравнять к госизмене и наказывать всех, кто к ней причастен, ведь такие преступления совершаются несколькими людьми. Таким мнением поделился адвокат Иван Миронов в беседе с "Царьградом". По его словам, победить "зло" получится только жёсткими методами и минимум 15–17 годами лишения свободы.
"Поверьте, взяточников как-то сразу убудет. И ещё один момент: это тотальная конфискация имущества. Притом и у непосредственно коррупционеров, и у членов семей, и у аффилированных с ними лиц", — высказался эксперт.
Ранее Life.ru писал, что суд в Москве отправил под домашний арест двух руководителей Центральной энергетической таможни ФТС по делу о взятке. Это произошло после задержания замглавы ведомства Елены Ягодкиной, которую подозревают в коррупционной деятельности при начислении таможенных пошлин с 2011 по 2019 год.
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