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5 апреля, 02:13

Жёсткие методы: Дан ответ, как победить коррупцию в России

Адвокат Миронов предложил приравнять коррупцию к госизмене

Коррупцию необходимо приравнять к госизмене и наказывать всех, кто к ней причастен, ведь такие преступления совершаются несколькими людьми. Таким мнением поделился адвокат Иван Миронов в беседе с "Царьградом". По его словам, победить "зло" получится только жёсткими методами и минимум 15–17 годами лишения свободы.

"Поверьте, взяточников как-то сразу убудет. И ещё один момент: это тотальная конфискация имущества. Притом и у непосредственно коррупционеров, и у членов семей, и у аффилированных с ними лиц", — высказался эксперт.

Уволен вице-премьер Чувашии Данилов, которого задержали за день до отставки из-за взятки
Уволен вице-премьер Чувашии Данилов, которого задержали за день до отставки из-за взятки

Ранее Life.ru писал, что суд в Москве отправил под домашний арест двух руководителей Центральной энергетической таможни ФТС по делу о взятке. Это произошло после задержания замглавы ведомства Елены Ягодкиной, которую подозревают в коррупционной деятельности при начислении таможенных пошлин с 2011 по 2019 год.

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Unsplash / Bermix Studio

Каринэ Гевондян
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