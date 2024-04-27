Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев
Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова. Против него завели дело об особо крупной растрате, сумма не разглашается.
"Филатов А. В. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — растрата в особо крупном размере. Рассмотрение завершено", — говорится в картотеке суда.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже отстранил Иванова от должности замминистра.