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27 апреля, 17:48

Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Иван Ноябрев

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова. Против него завели дело об особо крупной растрате, сумма не разглашается.

"Филатов А. В. (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — растрата в особо крупном размере. Рассмотрение завершено", — говорится в картотеке суда.

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его кума Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом уже отстранил Иванова от должности замминистра.

Life.ru публикует фото дома на Арбате, где прописан арестованный замминистра обороны
Life.ru публикует фото дома на Арбате, где прописан арестованный замминистра обороны
Наталья Исакова
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