Экс-подчинённый замминистра обороны Иванова арестован по делу о растрате

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего руководителя нескольких подведомственных Минобороны России компаний Антона Филатова — экс-подчинённого замминистра обороны Тимура Иванова. Против него завели дело об особо крупной растрате, сумма не разглашается.