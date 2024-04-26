Life.ru публикует фото дома на Арбате, где прописан арестованный замминистра обороны

Арестованный по делу о крупной взятке замминистра обороны России Тимур Иванов прописан в квартире в роскошном "доме искусства" в центре Москвы. Как узнал SHOT, рыночная стоимость жилья составляет более 630 миллионов рублей.

Дом на Арбате, где находится квартира замглавы Минобороны Иванова. Видео © Telegram / SHOT

По информации телеграм-канала, речь идёт о семиэтажном доме № 20 на улице Поварской в столичном районе Арбат. Сам Иванов прописан в квартире площадью более 317 квадратов. К слову, сам дом имеет историческую значимость, даже поэтесса Белла Ахмадулина в своё время посвящала ему стихотворения.

Здание было построено в 1912 году по заказу адвоката Иосифа Кальмеера. Тот задумывал его как "дом искусства" — для художников и поэтов. Его фасад украшен полуколоннами, эркерами и центральным балконом в виде арки на колоннах. Сами квартиры были богато декорированы: расписные кессонированные потолки, лепнина и мраморные колонны. Богато был оформлен и подъезд. С 1987-го до 2006 года в доме располагалась Школа драматического искусства. Сейчас в нём находится Центр драматургии и режиссуры.







