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25 апреля, 14:47

Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке

Замглавы Минобороны Иванов жил в особняке на тысячу квадратов на Рублёвке

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Арестованный по делу о крупной взятке замминистра обороны России Тимур Иванов проживал в шикарном особняке на Рублёвке, пишет SHOT со ссылкой на источники. Именно дом в клубном посёлке "Раздоры-2" значится в материалах следствия как фактическое место проживания Иванова.

Посёлок находится в пяти километрах от МКАД, под охраной и за трёхметровым забором. Все дома, в том числе и Иванова, построены на английский манер. Судя по данным из кадастра, зданием площадью в почти тысячу квадратных метров на участке в 34 сотки владеет государство.

  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

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Внутреннее убранство, судя по фото телеграм-канала, соответствует уровню недвижимости: три этажа, четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, личный кинотеатр, терраса с зоной для барбекю и открытая веранда. Снаружи здание отделано дорогими и эксклюзивными материалами, а на участке также есть гостевой дом на 445 квадратов. По оценкам риелторов, стоить такой особняк может миллиард рублей.

  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
  • Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
    Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

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Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT

Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его друга Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Организация возвела в том числе жильё в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тысячи учеников в Мариуполе.

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Матвей Константинов
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