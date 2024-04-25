Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке

Арестованный по делу о крупной взятке замминистра обороны России Тимур Иванов проживал в шикарном особняке на Рублёвке, пишет SHOT со ссылкой на источники. Именно дом в клубном посёлке "Раздоры-2" значится в материалах следствия как фактическое место проживания Иванова.

Посёлок находится в пяти километрах от МКАД, под охраной и за трёхметровым забором. Все дома, в том числе и Иванова, построены на английский манер. Судя по данным из кадастра, зданием площадью в почти тысячу квадратных метров на участке в 34 сотки владеет государство.









Внутреннее убранство, судя по фото телеграм-канала, соответствует уровню недвижимости: три этажа, четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, личный кинотеатр, терраса с зоной для барбекю и открытая веранда. Снаружи здание отделано дорогими и эксклюзивными материалами, а на участке также есть гостевой дом на 445 квадратов. По оценкам риелторов, стоить такой особняк может миллиард рублей.







