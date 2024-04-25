Life.ru публикует фото роскошного особняка замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке
Замглавы Минобороны Иванов жил в особняке на тысячу квадратов на Рублёвке
Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Арестованный по делу о крупной взятке замминистра обороны России Тимур Иванов проживал в шикарном особняке на Рублёвке, пишет SHOT со ссылкой на источники. Именно дом в клубном посёлке "Раздоры-2" значится в материалах следствия как фактическое место проживания Иванова.
Посёлок находится в пяти километрах от МКАД, под охраной и за трёхметровым забором. Все дома, в том числе и Иванова, построены на английский манер. Судя по данным из кадастра, зданием площадью в почти тысячу квадратных метров на участке в 34 сотки владеет государство.
Внутреннее убранство, судя по фото телеграм-канала, соответствует уровню недвижимости: три этажа, четыре большие спальни, пять туалетных комнат, три гостиные, камин, личный кинотеатр, терраса с зоной для барбекю и открытая веранда. Снаружи здание отделано дорогими и эксклюзивными материалами, а на участке также есть гостевой дом на 445 квадратов. По оценкам риелторов, стоить такой особняк может миллиард рублей.
Особняк замминистра обороны Тимура Иванова на Рублёвке. Фото © SHOT
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь идёт о более чем миллиарде рублей. В тот же день чиновника отправили в СИЗО. Также арестовали его друга Сергея Бородина и совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина. Организация возвела в том числе жильё в микрорайоне Невский и школу на 1,1 тысячи учеников в Мариуполе.